El Consell de Mallorca diseña un dispositivo para que la afluencia masiva al concierto de Rels B no suponga riesgos

Archivo - El cantante Rels B actúa durante un concierto en el Metropolitano. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha activado un amplio dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad de cara al concierto gratuito que ofrecerá Rels B este viernes, a partir de las 21.30 horas, en el entorno del Parc de la Mar y el Paseo Marítimo de Palma.

Ante la previsión de una gran afluencia de público, la institución insular ha coordinado con el Ayuntamiento de Palma, la EMT y SFM un conjunto de medidas para garantizar el buen desarrollo del evento, según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

El encuentro ha tenido lugar en el Palau Reial una reunión de coordinación de cara al evento, en la que han participado el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, junto con la comisaria encargada del operativo de la Policía Local de Palma Antonia Barceló y el jefe de Bomberos de Palma, Eder García.

En este encuentro se han repasado todos los dispositivos previstos y se ha ultimado la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios implicados en la seguridad y el buen desarrollo del concierto.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el Consell de Mallorca ha previsto un amplio despliegue que incluirá agentes de la Policía Local de Palma, dotaciones de Bomberos de Palma, agentes de seguridad privada contratados por el Consell y servicios de atención sanitaria durante todo el evento.

Bosch ha destacado el esfuerzo organizativo que hay detrás de esta cita, ya que han tratado de poner todos los medios necesarios para que esta noche sea "segura y tranquila" para todas las personas que quieran participar. "Policía Local, Bomberos, sanidad y seguridad privada trabajarán de manera coordinada para garantizar que la fiesta se viva con todas las garantías", ha recalcado.

En ese sentido, ha apuntado que el dispositivo es fruto del trabajo conjunto entre el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y los cuerpos de seguridad y emergencias.

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes, tanto SFM como la EMT incrementarán sus frecuencias de servicio con motivo del concierto. Toda la información detallada se puede consultar en la web de SFM. Por su parte, la Policía Local de Palma y la EMT han programado un dispositivo especial de tráfico para los próximos días:

La actuación, coorganizada por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, se enmarca en los actos de la Diada de Mallorca y supone la gran antesala del nombramiento de Rels B como Hijo Predilecto de Mallorca, distinción que recibirá oficialmente al día siguiente, el 12 de septiembre. El acceso al concierto será gratuito hasta completar el aforo.

El concierto contará con una producción técnica de primer nivel, con un despliegue que superará los 350 profesionales. El escenario, de más de 16 metros de altura, se alzará acompañado de seis torres de 12 metros que albergarán los equipos de expansión de sonido e iluminación, así como pantallas laterales para que el público pueda disfrutar del espectáculo desde cualquier ángulo del recinto. A ello se sumarán más de 300 metros cuadrados de pantallas de última generación, un equipo de sonido de alta gama y efectos especiales pensados para la ocasión.

El artista mallorquín Daniel Heredia, conocido artísticamente como Rels B, ha vivido uno de los años más importantes de su trayectoria, consolidando su proyección internacional con afroLOVA'25 y love love Flakk. Con más de una década de carrera, ha pasado de la escena 'underground' mallorquina a convertirse en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional.