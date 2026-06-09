El Consell de Mallorca edita un libro que profundiza y documenta la relación de Joan Miró con la isla

Archivo - Fundación Miró en Palma. - FUNDACIÓN MIRÓ - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha editado la publicación 'Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires 1969-1983', un libro que profundiza en la relación de Joan Miró con Mallorca y su contribución decisiva al surgimiento y consolidación del arte contemporáneo de la isla.

El Museo de Mallorca ha acogido este martes la presentación del libro, a cargo de Magdalena Aguiló Victory, y en la que ha participado también el presidente insular, Llorenç Galmés.

Durante el acto, Galmés ha destacado que Joan Miró "estableció con Mallorca una relación única que fue mucho más allá de la inspiración artística".

"Este volumen nos permite entender, con rigor y profundidad, cómo este vínculo fue determinante para el desarrollo del arte contemporáneo en la isla, especialmente a través de su relación con la Galeria Pelaires", ha subrayado.

Esta monografía, editada por el Consell, es fruto de la investigación de la gestora cultural Magdalena Aguiló Victory y reúne las aportaciones de los fundadores de la Sala Pelaires, Pep Pinya y Niní Quetglas.

De este modo, ha resaltado la institución insular, la publicación "ofrece una mirada coral y rigurosa sobre una de las relaciones artísticas más relevantes de la historia reciente de Mallorca".

Precisamente, Aguiló ha señalado que se trata de "un estudio riguroso y ampliamente documentado sobre la vinculación de Miró con Mallorca a lo largo de toda la vida: desde los primeros contactos con la isla durante su infancia hasta la muerte.

También pone especial atención a los 14 años de relación con la Galeria Pelaires, un periodo, según Aguiló, "fundamental para comprender la producción tardía del artista y el papel de este ecosistema artístico en la proyección internacional del arte contemporáneo mallorquín".

El volumen forma parte del proyecto expositivo 'Paysage Miró', que articula diferentes iniciativas de investigación, difusión y exhibición en torno a la figura de Joan Miró y su vinculación con la isla. La exposición vinculada con esta publicación se puede visitar en el Museo de Mallorca hasta el 15 de junio.

Desde el Consell han concluido que la publicación se convierte en una "herramienta fundamental" para entender la dimensión histórica y artística de la relación entre Miró y Mallorca, y consolida su papel como "uno de los grandes impulsores del lenguaje del arte contemporáneo del territorio.