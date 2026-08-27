El Consell de Mallorca encarga a Lourdes Melis y Aina Ferrero la musealización del Teatro Principal de Palma

El director insular de Cultura, Andréa Ferrar (izq.); la comisaria Aina Ferrero; la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca; la comisaria Lourdes Melis y el director gerente de la Fundación Teatro Principal de Palma, Miquel Martorell. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha encargado a Lourdes Melis y Aina Ferrero el proyecto de musealización del Teatro Principal de Palma para dar forma a un discurso museológico en las zonas de público, integrado con las visitas guiadas, el cuaderno didáctico y los actos que se celebran en él.

Según ha señalado el Consell en un comunicado este jueves, el proyecto contempla la contextualización de los materiales patrimoniales ya presentes en el edificio, la selección de nuevas piezas y posibles cambios de ubicación de objetos y espacios expositivos.

El proyecto incluye también la documentación rigurosa de las piezas y la posibilidad de incorporar al recorrido otros elementos actualmente conservados en los archivos del centro.

La vicepresidenta de la institución insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que, con este proyecto, "el propio Teatro explicará su historia a quienes lo visitan, poniendo en valor un patrimonio que hasta ahora no contaba con el relato museológico que merece".

El trabajo se desarrollará de forma conjunta entre Melis y Ferrero, la dirección del Teatro y el departamento de Cultura, mientras que la producción de los elementos informativos y los movimientos de piezas correrán a cargo de la institución.

El proyecto se desplegará en dos fases. El primero, el diseño y la creación de la musealización, entre septiembre y octubre de este año. El segundo, su puesta en marcha entre noviembre y diciembre.

Aina Ferrero Horrach es directora del Museu del Calçat i de la Indústria de Inca desde 2017 y profesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha liderado la transformación integral del museo, que ha recibido reconocimientos como el XI Premio Ibermuseos de Educación o el Silletto Prize de los European Museum of the Year Awards 2022.

Ferrero es doctora especializada en museología y estudios de público. Ha investigado la transformación institucional, la participación comunitaria, la inclusión y la educación patrimonial. Su formación musical y la participación en producciones operísticas del Teatre Principal de Palma aportan una experiencia directa de las artes escénicas y de las dinámicas del teatro.

Por otra parte, Lourdes Melis Gomila es doctora en Turismo, licenciada en Historia del Arte y máster en Gestión e Investigación del Patrimonio Cultural por la UIB. Su investigación se ha centrado en el análisis del sistema museístico balear, la gestión de los museos y las relaciones entre patrimonio, sociedad y turismo cultural.

Melis también ha combinado la docencia y la investigación con la dirección y conceptualización de proyectos museísticos. Destacan la dirección del Museu del Brodat i el Teixit de Sant Llorenç des Cardassar y la del Museu del Ferrocarril de Mallorca.