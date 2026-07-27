El Consell de Mallorca estrenará un servicio intensivo para niños con discapacidad y alteraciones graves de conducta

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (centro de la imagen) con miembros del IMAS, Amadiba y de Totheducatiu. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca inaugurará en 2027 un servicio especializado para atender a niños y adolescentes con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta que necesiten temporalmente una intervención profesional de alta intensidad.

Según ha informado la institución insular este lunes en un comunicado, este recurso ofrecerá estancias terapéuticas temporales y atención profesional continuada a los niños y adolescentes que necesiten un apoyo más intensivo del que se puede ofrecer en el domicilio. Así, el objetivo será estabilizar estas situaciones, proteger su bienestar, trabajar con sus familias y facilitar la vuelta al entorno habitual.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que este servicio funcionará cuando la atención domiciliaria "no sea suficiente" y sea necesario un apoyo profesional más intenso. Ha añadido que "ninguna familia se tiene que sentir sola ante una situación de una complejidad extrema".

El servicio se plantea como una evolución del servicio de atención integral a domicilio para niños con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo de conducta. Esta segunda herramienta, en marcha desde octubre de 2025, cuenta con 100 plazas y equipos multidisciplinarios que trabajan con los menores y las familias.

Las estancias del nuevo servicio serán temporales, con una duración orientativa de entre uno y seis meses, siempre después de una valoración técnica individualizada. Este recurso ofrecerá atención 24 horas todo el año con un plan individualizado para cada caso y con intervención con las familias para facilitar la recuperación de la estabilidad y el retorno al domicilio.

Por su parte, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que "no es una residencia permanente ni un recurso para separar al niño de su entorno", sino de intervención terapéutica temporal y especializada.