El Consell de Mallorca exige responsabilidades al Gobierno por los fallos de las pulseras antimaltrato

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PP para exigir responsabilidades por los fallos de las pulseras antimaltrato.

La propuesta, debatida en el pleno insular de este jueves ha salido adelante con el apoyo de Vox y El PI y el voto en contra de MÉS per Mallorca y PSOE, un hecho que el PP ha calificado de "lamentable e incomprensible".

La consellera 'popular' Maria Garrido ha denunciado, durante la defensa de la iniciativa, el "fracaso" del sistema VioGén y de las pulseras telemáticas, después de que "haya quedado demostrado que no han funcionado correctamente, provocando situaciones de desprotección y riesgo real para muchas mujeres".

"Es un escándalo que debería haber provocado dimisiones inmediatas", ha considerado, adviertiendo que se está "hablando de vidas en peligro y el Gobierno de Pedro Sánchez lo sabe desde hace más de un año y no ha hecho nada".

Igualmente, ha cargado contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfoso Rodríguez, por "callar".

Según el PP, se han detectado fallos técnicos graves, pérdidas de datos, procesos judiciales archivados y agresores absueltos por falta de pruebas, un conjunto de "negligencias" que, a su parecer, "ponen en cuestión" la gestión del Ministerio de Igualdad y del Gobierno central.

Por otro lado, ha afeado el voto en contra de MÉS y PSOE que, ha criticado, supone "dar la espalda a las víctimas y negar la evidencia de un sistema que ha fallado". "MÉS y el PSOE presumen de feministas, pero cuando toca defender de verdad a las mujeres, miran hacia otro lado", ha agregado.

La moción aprobada incluye la adhesión a la reprobación de la ministra de Igualdad aprobada en el Congreso, la petición de dimisión inmediata de la ministra y la exigencia de explicaciones públicas al delegado del Gobierno en Baleares.

"Nosotros no callaremos ni nos resignaremos, es el momento de demostrar quién está realmente al lado de las mujeres y de las víctimas", ha concluido Garrido.