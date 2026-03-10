El Consell de Mallorca galardonará a más de 300 jóvenes deportistas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca galardonará a 317 jóvenes deportistas en su Gala del Deporte, que tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo en el Auditorium de Palma.

Los gala contará con la presencia de todos los deportistas de entre seis y 16 años de edad que a lo largo del año pasado consiguieron podios en 29 disciplinas en competiciones nacionales e internacionales.

El evento, según ha informado la institución insular en un comunicado, estará presentado por los periodistas Toni Terrades y Melissa Aliaga y contará, en calidad de madrinas, con la atleta Esperança Cladera y la regatista Paula Barceló.

"La gala supone un importante reconocimiento a los jóvenes deportistas que son una proyección de valores deportivos más allá de las fronteras isleñas. Nunca habíamos premiado tantos podios, se nota un aumento cualitativo de los resultados", ha dicho el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Este año, ha detallado, se concederán el Premio Valores a los árbitros de primera mallorquines, el Premio Trayectoria al trotador 'Es boveret' y el Premio Excelencia al Illes Balears Palma Futsal y el Premio Centenario a la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).