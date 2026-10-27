El Consell de Mallorca hará reformas en la calle Palma de Consell una vez terminen las obras de drenaje del Ayuntamiento - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ejecutará reformas en la calle Palma del municipio de Consell una vez que el Ayuntamiento de la localidad finalice las obras de drenaje de aguas pluviales necesarias para evitar inundaciones en el casco urbano durante episodios de lluvias abundantes.

Así se ha decidido este martes en una reunión entre los departamentos de Territorio, Movilidad e Infraestructuras y el de Cooperación Local del Consell de Mallorca con el Ayuntamiento del municipio de Consell.

La institución insular ha explicado en un comunicado que el Ayuntamiento de Consell dispone desde el año 2021 de un proyecto municipal de drenaje de aguas pluviales cuyo presupuesto asciende a casi 1,5 millones de euros, que no se ha podido ejecutar hasta la fecha debido a la falta de financiación por parte de la administración local.

Dado que la actuación en la red de evacuación es una competencia municipal, la institución insular no puede actuar en la carretera hasta que estas obras estén resueltas.

Con el objetivo de desencallar la situación, el departamento de Cooperación Local del Consell ha habilitado una partida económica de 350.000 euros destinada a que el Ayuntamiento de Consell pueda dar inicio al proyecto de evacuación de pluviales.

Asimismo, la institución insular se ha comprometido a estudiar un incremento de la financiación en las próximas anualidades del Plan de Obras y Servicios (POS), así como a mantener un encuentro con el Govern para explorar vías de ayuda adicionales a través del Ciclo del Agua.

Una vez que el Consistorio concluya la instalación de las tuberías, el Consell de Mallorca procederá a ejecutar los trabajos de mejora de la calle Palma, que consistirán en la colocación de un nuevo pavimento en la vía.