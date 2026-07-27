El Consell de Mallorca impulsa un proyecto en Cala Millor para mejorar la gestión sostenible del agua

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la sala de contadores de agua de un hotel. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes el proyecto Sagtica Cala Millor con el objetivo de mejorar la gestión eficiente de los recursos hídricos en el destino turístico a través de la implantación de tecnología inteligente y sistemas avanzados de monitorización.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el proyecto ha contado con una inversión de más de 301.000 euros, financiado con fondos Next Generation y es un paso hacia un modelo turístico "más sostenible, responsable y eficiente" en la gestión de los recursos naturales, especialmente donde la presión estacional del agua es significativa.

Sagtica Cala Millor se basa en la implantación de tecnologías de sensorización automatizada del territorio, con la instalación de 636 nuevos contadores inteligentes distribuidos entre Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, así como en la integración de 915 contadores que estaban ya operativos. Así, el sistema gestiona de forma unificada la información de 1.551 puntos de medida.

La iniciativa ha permitido desplegar estaciones de medición en pozos para el control de caudales, instalación de sensores y sistemas de comunicación para obtener datos en remoto sobre el agua potable, así como desarrollar una plataforma informática para analizar y visualizar toda la información generada.

Con esta tecnología, se podrá monitorizar en tiempo real el consumo de agua de hoteles, viviendas residenciales, duchas y limpia-pies de playa, sistema de riego de jardines, equipaciones deportivas y datos de pluviometría. El sistema facilitará también la detección de escapes, consumos anómalos y el análisis de la evolución de recursos hídricos.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que con Sagtica Cala Millor se avanza a un destino turístico "más inteligente, capaz de tomar decisiones basadas en datos y de anticiparse a los problemas, mejorando la eficiencia en beneficio tanto de los residentes como de los visitantes".

Galmés también ha considerado la digitalización como una herramienta "imprescindible" para afrontar los retos del cambio climático y garantizar un uso "responsable" de los recursos.