El Consell de Mallorca inaugura el proyecto expositivo de Mònica Fuster 'En Ruta' en el Museo Marítimo de Ses Voltes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este sábado en el Museo Marítimo de Mallorca, en Ses Voltes, la exposición 'En Ruta' (2026), una nueva fase del proyecto de investigación artística multisensorial 'Tapís' (2020-2026) de la artista Mònica Fuster.

El proyecto, que en 2025 fue seleccionado por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) para representar a Baleares en ARCOmadrid, continúa ahora su recorrido con una propuesta que centra la mirada en las rutas marítimas y en el papel que han desempeñado en la construcción del patrimonio marítimo de Mallorca.

'En Ruta', que puede visitarse hasta el 24 de junio, combina investigación artística, patrimonio agrícola y navegación tradicional.

El proyecto sigue el recorrido histórico del 'Capsicum annuum' y del pimentón de Mallorca, un producto con denominación de origen que se convierte en el hilo conductor de la muestra. A partir de este elemento, Fuster construye un relato que conecta mar y tierra, memoria y territorio, tradición y contemporaneidad.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que este proyecto artístico ayuda a poner en valor el patrimonio marítimo, comprender cómo las rutas marítimas han conectado la isla con el mundo y cómo la cultura se construye a partir de estos intercambios.

"El Museo Marítimo es el espacio ideal para acoger esta mirada poética sobre las rutas marítimas y los vínculos que han configurado nuestra identidad. Desde su renovación y la apertura del nuevo recorrido museográfico el pasado mes de octubre, el museo se ha consolidado como un espacio de referencia para dar a conocer el patrimonio marítimo de Mallorca y conectarlo con la creación artística contemporánea", ha añadido.

A partir de este hilo conductor, Fuster ha articulado un diálogo entre botánica, navegación, cartografía, comercio, memoria popular y prácticas artísticas contemporáneas.

La investigación incluye también el estudio de la escuela cartográfica mallorquina y de los elementos simbólicos presentes en las cartas náuticas y los mapas iluminados, que han servido de referencia visual y conceptual para la videocreación.

Las piezas audiovisuales que forman parte de la muestra se han generado a partir de un amplio proceso de filmación en distintos puntos de la costa de Mallorca. El trabajo incluye grabaciones de un llaüt engalanado con ristras de tap de cortí, utilizado para documentar navegaciones hacia Cabrera y aproximaciones a Na Guardis. También se han realizado filmaciones en el entorno de Sa Dragonera y en diversos puntos de la costa de Portocolom.

En esta nueva etapa del proyecto han colaborado, desde una dimensión afectiva y de proximidad, el pescador Pedro Paniza y la Asociación de Barcas Tradicionales de Portocolom, que han aportado conocimiento, experiencia y apoyo al desarrollo de la propuesta artística.

Asimismo, el proyecto incorpora actividades de mediación desarrolladas con las fundaciones Estel de Llevant y Aproscom, así como con la asociación Dones en Marxa de Felanitx, lo que refuerza su dimensión comunitaria y participativa.

La pieza audiovisual dialoga con la obra Inner Moon (2022), que se despliega como un mapa y refuerza las ideas de viaje, orientación y cartografía presentes en toda la investigación.

Cabe recordar que 'Tapís' es un proyecto de investigación artística multisensorial en proceso (in fieri) que en 2025 fue el ganador de la convocatoria abierta del IEB para participar en ARCOmadrid, comisariado por Sebastià Mascaró.

En aquella etapa del viaje, concebida también como una exploración abierta y en constante transformación, Fuster contó con la complicidad de la realizadora Françoise Polo y con las composiciones sonoras de Pedro Tous.

De este modo, 'En Ruta' no solo revisita una historia de circulación de semillas, productos y saberes, sino que activa una mirada contemporánea sobre los vínculos entre el mar, la tierra y las comunidades que los habitan, convirtiendo el patrimonio en una experiencia viva, compartida y en movimiento.