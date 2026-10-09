El Consell de Mallorca inicia una nueva edición de 'Flip Up' con 420 talleres de salud mental para jóvenes

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, se reúne con jóvenes que participaron en el programa 'Flip Up' durante el curso 2025-2026 para conocer sus impresiones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado esta semana otra edición del programa 'Flip Up. Dale la vuelta a tus emociones', una iniciativa de promoción de la salud mental dirigida principalmente a los jóvenes de Formación Profesional de la isla que tendrá continuidad en el curso 2026-2027 con un total de 420 talleres.

La institución insular ha señalado este viernes en un comunicado que, desde la apertura de inscripciones, 24 centros educativos se han inscrito en el programa, con 70 grupos participantes.

El inicio de esta edición coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre. El objetivo del programa es acercar la salud mental a los centros educativos y proporcionar a los adolescentes herramientas para comprender y gestionar sus emociones, afrontar situaciones de estrés o ansiedad e identificar cuándo necesitan ayuda.

Los talleres se desarrollan en los centros educativos y abordan cuestiones como el autoconocimiento, la autoestima, la gestión emocional, las relaciones interpersonales y la prevención del malestar emocional.

A partir de estas actividades, se pretende crear espacios de confianza en los que los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y adquirir recursos útiles para su día a día.

BALANCE DE LA PRIMERA EDICIÓN DE 'FLIP UP'

El programa 'Flip Up' se puso en marcha el curso 2025-2026, cuando llegó a unos 4.000 alumnos de Formación Profesional de 30 centros educativos de Mallorca.

Del total de alumnos atendidos, 213 solicitaron ayuda o asesoramiento emocional al profesorado, orientadores u otros profesionales después de participar en los talleres, un dato que refleja la contribución del programa a la detección precoz de situaciones de malestar emocional y a la normalización de la petición de ayuda entre los adolescentes.

Asimismo, las evaluaciones realizadas mostraron mejoras en la conciencia y la expresión emocional, el autoconocimiento y el aprendizaje de herramientas para gestionar tanto el estrés como la ansiedad.

El profesorado, por su parte, también destacó una mayor cohesión entre los alumnos, una mejora del clima en las aulas y la creación de espacios seguros para hablar de salud mental.