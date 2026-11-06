El Consell de Mallorca inicia un programa para facilitar la convivencia con menores que vuelven a un entorno familiar

Representantes del Consell de Mallorca y la Fundació Natzaret en la presentación del proyecto 'Casa'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado el proyecto 'Casa', orientado a prevenir o revertir situaciones de desprotección infantil mediante el trabajo con las familias y a favorecer el retorno de los niños y adolescentes al entorno cuando la valoración técnica lo considera adecuado.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha visitado este viernes, junto con el director de la Fundació Natzaret, Guillem Cladera, el espacio donde se desarrollará el proyecto 'Casa'.

En una nota de prensa, la institución insular ha indicado que a la visita también han asistido la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis.

El encuentro, organizado por la Fundació Natzaret, ha permitido conocer el planteamiento del programa y la coordinación prevista entre los profesionales de la entidad y de los servicios de protección del IMAS. Esta colaboración se recoge en el convenio subscrito entre el instituto, la fundación y la Asociación FICE España, que dirige y coordina el proyecto.

'Casa' prevé una intervención familiar "intensiva" para trabajar las capacidades parentales, los vínculos familiares y las condiciones necesarias para que el hogar sea un entorno seguro.

En los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial, esta intervención complementa la atención de los equipos educativos y técnicos, con profesionales especializados que trabajarán de manera coordinada con los servicios del IMAS.

Sánchez ha señalado que la protección de los niños y niñas también implica trabajar con las familias para que puedan ofrecerles un entorno seguro. "Cuando el retorno a casa es posible y adecuado, tiene que contar con el acompañamiento profesional necesario y con todas las garantías para su bienestar", han resaltado.

El presidente del IMAS ha añadido que cada situación requiere una valoración "individualizada", puesto que el criterio que tiene que guiar cualquier decisión es "el interés superior del niño" y esto exige "coordinación" entre los profesionales y un trabajo continuado con las familias.

En el marco del convenio, el IMAS participa en la detección y derivación de casos, la coordinación técnica y el seguimiento, mientras que la Fundació Natzaret es la entidad encargada de desarrollar la intervención en Mallorca.

El proyecto 'Casa' tiene una duración prevista de 24 meses, con la coordinación de FICE España y con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza.