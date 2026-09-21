El Consell de Mallorca inspeccionará la cruz de Bunyola tras quedar dañada cuando un joven trató de escalarla

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PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha enviado un inspector para examinar la cruz de Bunyola, situada en la costa de s'Estació, después de sufrir una serie de desperfectos cuando un joven intentaba subirse a ella esta madrugada, durante la celebración de las fiestas patronales de Sant Mateu.

El monumento está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y desde la institución insular habrían solicitado al Ayuntamiento de Bunyola un informe para saber qué habría ocurrido, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consell de Mallorca.

Según ha adelantado el periódico 'Última Hora', un joven de unos 20 años habría tratado de escalar por este monumento que está coronado con una cruz y, en un momento dado, se ha partido la columna que la sostenía. Tras lo sucedido, el joven resultó herido y tendría que haber necesitado asistencia médica en el lugar de los hechos.

Desde el Consell de Mallorca han explicado que evaluarán la situación y prestarán ayuda al Consistorio para esclarecer posibles responsabilidades.