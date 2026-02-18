El Consell de Mallorca invertirá este año más de 740.000 euros en patrocinios deportivos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá este año más de 740.000 euros en patrocinar a clubes deportivos de la isla.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes, Pedro Bestard, se ha reunido la tarde de este miércoles con representantes de los 14 clubes que forman parte del programa 'Jugam amb l'elit' para presentarles las novedades del Plan de Patrocinio Publicitario Deportivo.

En total, según ha informado la institución insular en un comunicado, se otorgarán 740.570 euros al deporte de élite mallorquín se encuentra "en el máximo de su categoría". El patrocinio incluye una cantidad fija y una variable en función del retorno publicitario que genera cada equipo y del número de equipos de base.

"Es un plan de ayudas amplio, porque incluye clubes de deportes menos conocidos, que actualmente ocupan posiciones privilegiadas y muestran la gran calidad del deporte mallorquín. El Consell hace una tarea de difusión de valores con estos clubes, porque son un potente espejo en el cual se reflejan niños y jóvenes", ha dicho Bestard.

Los clubes beneficiarios serán el Arancina Handbol Mallorca, el Atlètic Balears, el Azulmarino Basket, el Club Vòlei Sóller, el CN Ciutat de Waterpolo, el Conectabalear Voleibol Manacor, el España Hòquei Club, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, el Illes Balears Palma Futsal, el Mallorca Voltors Fútbol Americano, el Palmer Basket, el Voley Ciutat Cide y, como nuevas incorporaciones, las El Toro Rugby Club y el Palma Rugby Unión.