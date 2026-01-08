El Consell de Mallorca no descarta recibir residuos de Menorca y espera trasladar los de Ibiza antes del verano

Archivo - Toneladas de residuos en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, no ha descartado importar residuos de Menorca, señalando que la planta incineradora de Son Reus "da para poder traer residuos", y ha esperado en que el traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca comience antes del verano.

Así lo ha explicado Bestard en declaraciones a los medios este jueves en las que ha señalado que la institución insular está trabajando en el plan piloto para el traslado de residuos de Ibiza. "Creo que sí porque está muy avanzado el trabajo", ha expuesto.

Sobre la posibilidad de trasladar residuos también desde Menorca a Son Reus, Bestard ha sostenido que no han recibido ninguna petición al respecto ni del Consell de Menorca ni del Govern. "La planta da para que vengan pero no podemos decir nada porque no nos ha llegado nada", ha dicho.

Por otro lado, preguntado por unas pintadas vandálicas que han aparecido en Raixa en contra del cierre de un camino público, el conseller insular ha señalado que "reivindican un camino que no era camino, sino un paso que había en la finca".