El Consell de Mallorca participa en la Challenge Roth para promocionar la isla como destino de triatlón

El Consell promociona Mallorca como destino para organizar competiciones de triatlón en la feria Challenge Roth 2026 en Baviera (Alemania). - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado en la feria internacional Challenge Roth 2026, celebrada en la región alemana de Baviera, para promocionar la isla como destino de referencia para la organización de training, campos de ciclismo y triatlón.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) ha participado junto con una representación del sector turístico deportivo de la isla, con el objetivo de dar a conocer la oferta de Mallorca para la práctica y organización de este deporte.

Challenge Roth ha reunido a cerca de 150 expositores especializados en triatlón, ciclismo, material deportivo, organización de eventos y destinos turísticos, convirtiéndose en uno de los principales escaparates internacionales del sector.

En el estand de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca han participado las cadenas Zafiro Hotels, Garden Hotels y THB Hotels, que han presentado su oferta especializada para la acogida de deportistas y equipos durante sus estancias de entrenamiento y preparación.

El Consell ha destacado que el turismo vinculado al triatlón tiene una especial relevancia en zonas como la bahía de Palma y la bahía de Alcúdia, donde se concentra buena parte de los establecimientos hoteleros especializados en este segmento deportivo.