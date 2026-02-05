El Consell de Mallorca participa en la presentación del Año Blai Bonet en la Generalitat de Catalunya. - CONSELL DE MALLORC
PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andrés Ferrer, ha asistido este jueves en la Generalitat de Cataluña, junto con la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, a la presentación de las conmemoraciones literarias de la Institució de les Lletres Catalanes, entre las cuales se incluye el Año Blai Bonet 2026.
Esta conmemoración, dedicada a una de las voces más destacadas de la literatura catalana contemporánea, fue presentada este miércoles en Palma por las instituciones mallorquinas.