El Consell de Mallorca pide, a petición de Vox, una tarifa plana para residentes en los vuelos con la Península

Archivo - El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, en un pleno insular - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción de Vox para reclamar el estudio e implantación de una tarifa plana para los residentes de Baleares en los vuelos con la Península y entre islas.

La iniciativa se ha aprobado con 11 votos a favor de Vox, MÉS y PSIB, dos abstenciones de El PI y ocho votos contrarios del PP. Precisamente, en una nota de prensa tras el pleno, los de Santiago Abascal han lamentado que los 'populares' no hayan apoyado la moción.

Para el portavoz de Vox, Toni Gili, "resulta incomprensible e injustificable que el Partido Popular haya votado en contra de una medida destinada exclusivamente a aliviar el bolsillo de los ciudadanos de Baleares".

"Han preferido proteger un sistema que permite precios abusivos antes que defender a quienes cada día sufren las consecuencias de la insularidad", ha criticado.

Por su parte, la consellera insular de Vox Montse Amat ha subrayado que el PP "ha perdido una magnífica oportunidad para ponerse del lado de los ciudadanos". "Hoy ha demostrado que, cuando llega el momento de elegir entre los intereses de los residentes o mantener el 'statu quo', siempre acaba escogiendo lo segundo", ha añadido.

Los de Abascal han defendido también una moción para exigir la supresión del registro de viajeros y depurar responsabilidades por los "graves perjuicios" ocasionados al sector turístico balear, que ha sido aprobada con el voto en contra de PSIB y MÉS.

Amat ha denunciado públicamente que hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos "han sido convertidos en auténticas oficinas administrativas del Estado".

A su entender, han impuesto "más burocracia, más costes y más trabas al principal motor económico de Baleares sin mejorar la seguridad de nadie". "Gobernar no consiste en crear problemas para quienes generan empleo y riqueza", ha reprochado.

CONDENA DE LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el portavoz de Vox en la institución insular ha defendido una moción de condena a los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno central, iniciativa que también ha salido adelante pese al rechazo de la izquierda

"Mientras los casos de corrupción se acumulan alrededor de Pedro Sánchez, el PSOE y MÉS continúan justificando lo injustificable. Han decidido proteger al Gobierno antes que defender la dignidad de las instituciones", ha reprobado.

En esta línea, Gili ha defendido que los españoles "merecen un Gobierno limpio, que gobierne para los ciudadanos y no para proteger una red de intereses políticos y personales".

Así, Vox ha reiterado su exigencia de convocar elecciones generales y ha remarcado que "continuará presentando iniciativas útiles para los ciudadanos, aunque ello suponga enfrentarse al sectarismo de la izquierda y a las contradicciones del Partido Popular".

"Hoy ha quedado claro quién defiende a los residentes, quién protege a nuestro sector turístico y quién exige responsabilidades políticas frente a la corrupción", ha zanjado el portavoz.