El Consell de Mallorca presenta una recopilación de 'rondalles' sobre la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Misericòrdia ha acogido este miércoles la presentación de 'La Serra encantada', una publicación que recoge 33 'rondalles' ambientadas en la Serra de Tramuntana.

Esta recopilación se enmarca en el 15º aniversario de la declaración de la Serra como Patrimonio Mundial, según ha destacado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Durante la presentación, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que esta iniciativa "supone el nexo de unión entre el paisaje reconocido internacionalmente y el patrimonio cultural inmaterial, clave para entender la Serra de Tramuntana".

El conseller insular ha recordado que en mayo del año pasado el Consell de Mallorca declaró las 'rondalles' mallorquinas como bien de interés cultural inmaterial. "Un reconocimiento que garantiza su preservación y contribuye a asegurar su transmisión a las generaciones futuras", ha subrayado.

El libro incluye 33 'rondalles' de las recogidas por Mn. Antoni Maria Alcover que invitan a "descubrir la cara más mágica" de la Serra de Tramuntana, según ha resaltado la institución insular.

Los textos han sido cedidos por Nova Editorial Moll y, precisamente, la presentación ha corrido a cargo de su presidente, Antoni Mir, y del gerente del Consorcio de la Serra de Tramuntna, Lluís Vallcaneras.

"En estas 'rondalles' aparecen caminos y bancales que solo pueden estar en la Serra y, sobre todo, pozos y cuevas, escenarios de misterios y travesuras", ha explicado Vallcaneras.

La presentación de este libro forma parte del programa de actividades impulsado por el Consell para conmemorar el 15oº aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco, una efeméride que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el significado de este reconocimiento y reforzar el compromiso colectivo con la conservación de un paisaje cultural de valor universal excepcional.