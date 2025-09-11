El Consell de Mallorca rechaza una propuesta de MÉS para crear una empresa insular de gestión de los residuos

MÉS per Mallorca carga contra PP y Vox por "bloquear" una gestión pública de los residuos

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado este jueves una moción de MÉS que pedía la creación de una empresa pública insular que asuma de forma directa la recogida y el transporte de los residuos, dando servicio a los ayuntamientos que lo soliciten.

La portavoz de los ecosoberanistas, Catalina Inés Pererlló, ha cargado contra PP y Vox por votar en contra lo que, a su criterio, demuestra que "no creen" en los servicios públicos ni en su capacidad de garantizar servicios esenciales de calidad para la ciudadanía.

Según Perelló, el modelo actual no funciona, ya que la recogida selectiva "está estancada", los costes continúan subiendo y muchos ayuntamientos se ven obligados a externalizar el servicio con contratos "caros y resultados desiguales".

Por ello, los ecosoberanistas proponían un modelo de gestión pública directa, con una empresa insular gestionada por el Consell que pudiera dar servicio a todos los ayuntamientos interesados y avanzar hacia una Mallorca "más limpia y sostenible".

"No inventamos nada: tenemos referentes como Emaya en Palma o Calvià 2000 que demuestran que la gestión pública funciona y aporta beneficios reales al territorio", ha defendido la consellera electa.

Igualmente, ha criticado el rechazo a la moción por parte de PP y Vox que, a su juicio, evidencia su "apuesta por el modelo privado que prioriza el beneficio de unos pocos por encima de los servicios esenciales de la ciudadanía".

"Nosotros, la izquierda, defendemos los servicios públicos, creemos que los recursos colectivos, como la recogida de residuos, tienen que estar bajo control democrático y no bajo la lógica del beneficio privado", ha agregado.