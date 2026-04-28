El Consell de Mallorca recibe a las campeonas Farah El Bousairi y Shella Badaseraye

Recepción del Consell de Mallorca a la campeona de Europa de peso supermosca, Farah El Bousairi, y a la campeona de España de halterofilia, Shella Badaseraye - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha acogido este martes una recepción institucional en reconocimiento a la campeona de Europa de peso supermosca, Farah El Bousairi, y a la campeona de España de halterofilia, Shella Badaseraye.

El acto lo ha presidido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha entregado a las campeonas una reproducción del mapa antiguo de Mallorca, según ha señalado la institución insular en una nota de prensa.

Galmés ha destacado "el orgullo que supone para Mallorca contar con referentes deportivos de este nivel, que llevan el nombre de la isla por todo el mundo y representan los valores del esfuerzo, la disciplina y la superación".

Farah El Bousairi, que ha estado acompañada en la recepción por el presidente de la Federación de Boxeo de Baleares, Youba Sissokho, y el copromotor del III Trofeu Ciutat de Palma, Néstor Domínguez, ha sido homenajeada tras proclamarse campeona de Europa de peso supermosca, después de imponerse a Minerva Gutiérrez en un combate celebrado en el polideportivo Germans Escalas de Palma el pasado 18 de abril.

Por su parte, Shella Badaseraye ha sido homenajeada por su destacada actuación en el Campeonato de España Máster de Halterofilia disputado en Almería el pasado 12 de abril, en el que se proclamó campeona en la categoría femenina de -63 kg ('Women 35').

Además del título estatal, Badaseraye consiguió la segunda mejor clasificación absoluta en 'Women 35' y la tercera mejor marca femenina del campeonato, consolidándose como una de las grandes referentes nacionales de esta disciplina, ha destacado el Consell.