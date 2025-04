El Consell de Mallorca rectifica y aprueba la subvención de 95.000 euros al Gremi de Llibreters

La izquierda cambia su sentido del voto y Vox insiste en su rechazo a una ayuda que considera que va dirigida a "chiringuitos apesebrados"

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rectificado y ha aprobado la subvención de 95.000 euros correspondiente a 2025 al Gremi de Llibreters, que entre otras cosas permitirá financiar la organización de la próxima Feria del Libro.

Así se ha acordado este miércoles en una sesión plenaria extraordinaria en el que la concesión de esta ayuda, que decayó en el pleno ordinario de la semana pasada tras la falta de entendimiento del PP y la izquierda, ha sido el único punto del orden del día.

Esta vez los 'populares', el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han votado en bloque (26) y la iniciativa tan solo ha recibido los cuatro votos en contra de Vox, pese a que forma parte del equipo de gobierno insular.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado la necesidad de "recuperar el apoyo a una convocatoria histórica" del Consell de Mallorca para que los libreros puedan sufragar actividades como la Feria del Libro o la 'Setmana del llibre en català'.

Roca ha agradecido el apoyo de El PI --que ya votó a favor la semana pasada-- y la predisposición del líder de MÉS per Mallorca en la institución insular, Jaume Alzamora --al que se ha referido como "jefe de la oposición"--, por rectificar su sentido del voto. No obstante, no se ha dirigido a los socialistas y ha pasado por encima de la doble negativa de Vox.

EL "ÚLTIMO CRÉDITO" DE LA OPOSICIÓN

Alzamora ha justificado el voto favorable de su bancada en la defensa de la cultura y de la lengua catalana, pero ha alertado del "problema de estabilidad y gobernabilidad" y ha lanzado una advertencia al equipo de gobierno y al presidente insular, Llorenç Galmés.

"Hoy se le acaba el crédito del porque sí. Cuando hagan cosas para las que nuestros votos sean necesarios, hablemos. Eso implica una cesión, y tendrá que ceder y hablar. Somos responsables y lo seremos, pero le daremos un cheque en blanco", ha apuntado el ecosoberanista.

En una línea similar se ha expresado la portavoz del grupo socialista, Catalina Cladera, quien pese a su voto favorable ha recriminado el acto de "despotismo" que Roca protagonizó la semana pasada, al no llamar a la oposición para pedir su apoyo cuando sabía que no contaba con el de Vox.

"Hoy es el último crédito que como PSIB damos para determinadas acciones, para las que nos necesitará si quieren mantenerlas", ha dicho Cladera.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha instado a que la falta del diálogo "no estropee una buena iniciativa" y ha considerado que una subvención de 95.000 euros "es un regalo" si se tienen en cuenta la cantidad de actividades que organiza el Gremi de Llibreters.

LOS LIBREROS, UN "CHIRINGUITO"

La portavoz 'popular', Núria Riera, ha reprochado a la izquierda que la semana pasada votara en contra del apoyo al Gremi de Llibreters, toda vez que ellos, cuando estaban en la oposición, votaban a favor.

"Por mucho que pongan malas excusas, fue un error político sin precedentes", ha lamentado. Al contrario, ha dicho respetar la decisión de Vox de votar en contra.

"Nos gustarán o no, pero respetaremos que voten en consecuencia de sus ideas. Pero que haya grupos que están de acuerdo con las ayudas a la lengua, que han hecho bandera del catalán y de la cultura y que el jueves votaron en contra propias ideas nadie lo entiende y lo respeta", ha señalado Riera.

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha cargado contra una subvención que ha considerado que va dirigida a "chiringuitos apesebrados que solo saben vivir del erario público" que imponen un "apartheid lingüístico" y que "alentaron" el proceso secesionista de Cataluña. "Siempre hemos votado en contra y seguiremos votando en contra", ha reafirmado.

Si fuera por su partido, ha dicho, estas subvenciones se irían a las plantas de compostaje para garantizar la "libertad" de los mallorquines. "El PP nos encontrará en todo lo que construya la libertad", pero no en aquellos aspectos en los que concuerden con los socialistas y los ecosoberanistas, ha zanjado.

En su turno de réplica, Roca ha rebatido a Gili y ha defendido que el Gremi de Llibreters "no es un chiringuito ni impone nada". Para comprobarlo, le ha invitado a que visite las paradas que la semana que viene coparan las calles de Palma con motivo de la Feria de Libro.