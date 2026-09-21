El Consell de Mallorca reivindica los derechos de las personas sordas con una banderola en su sede

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, cuelga la banderola conmemorativa de la Semana Internacional de las Personas Sordas en la fachada de la sede de la institución insular mientras da un aplauso en lengua de signos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha colgado la banderola conmemorativa de la Semana Internacional de las Personas Sordas en la fachada del Palau del Consell con la que ha reivindicado los derechos del colectivo.

La institución insular ha señalado que la instalación de la bandera da inicio a una semana de conmemoración que tiene como objetivo visibilizar a la comunidad sorda, reivindicar sus derechos y defender la accesibilidad comunicativa y el reconocimiento de las lenguas de signos. Además, durante toda la semana la sede del Consell se iluminará de color turquesa.

Galmés ha destacado que "garantizar la accesibilidad comunicativa es garantizar derechos" y que "una administración pública debe ser accesible para todos", incluso para las personas sordas para que "puedan relacionarse con las instituciones, acceder a la información y hacer uso de los servicios públicos en igualdad de condiciones".

El presidente ha remarcado la trayectoria del Consell de Mallorca en este ámbito y ha puesto de relieve que la institución lleva más de veinte años trabajando para garantizar la accesibilidad de su comunicación en lengua de signos.

"Hace más de dos décadas que el Consell apuesta por la accesibilidad comunicativa. No es una actuación puntual, sino una línea de trabajo que forma parte de nuestro compromiso con los derechos de las personas sordas y con una administración cada vez más accesible", ha indicado Galmés.

El Consell de Mallorca ofrece un servicio de interpretación de lengua de signos y la instalación de bucles magnéticos, como algunas de las medidas para facilitar el acceso a la información y a la comunicación a las personas con discapacidad auditiva.

La Semana Internacional de las Personas Sordas es una conmemoración internacional impulsada por la Federación Mundial de Personas Sordas que este año se centra en la reivindicación de los derechos humanos del colectivo.

Uno de los momentos destacados será el Día Internacional de las Lenguas de Signos, este miércoles, una jornada proclamada por Naciones Unidas que reivindica la importancia de las lenguas de signos para garantizar los derechos humanos, la identidad lingüística y la participación de las personas sordas.

Este año la conmemoración coincide con el 75º aniversario de la Federación Mundial de Personas Sordas y con el 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.