El Consell de Mallorca trata el futuro del modelo turístico con representantes consulares de 19 países

El Consell de Mallorca se reúne con representantes consulares de 19 países para tratar el futuro del modelo turístico - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca se ha reunido por primera vez con los representantes consulares de 19 países presentes en la isla con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración institucional y compartir su visión sobre el futuro del modelo turístico.

La institución insular ha explicado este lunes en un comunicado que su modelo de turismo "está basado en la responsabilidad y la sostenibilidad, el respeto a los residentes, la convivencia y la necesidad de avanzar hacia una actividad turística diversa y que se pueda disfrutar a lo largo de todo el año".

Durante la audiencia, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha expuesto la voluntad de "continuar trabajando para consolidar un modelo que ponga en valor la autenticidad de Mallorca, su patrimonio cultural y natural, y sus señas de identidad, a la vez que garantice una buena relación entre los visitantes y los residentes".

Galmés ha indicado que su objetivo es mantener las puertas abiertas al diálogo y a la cooperación con todas las representaciones consulares para "escuchar sus inquietudes, conocer mejor las necesidades de las comunidades que representan y explorar nuevas vías de colaboración en ámbitos de interés compartido".

En este sentido, el Consell considera "fundamental" la implicación de todos los agentes que intervienen en la actividad turística, también de los representantes consulares, para reforzar la comunicación con los países de origen de los visitantes y promover comportamientos responsables y respetuosos con el territorio y los residentes.

La audiencia también ha permitido plantear nuevas oportunidades de cooperación e intercambio de información, "con la voluntad de crear sinergias que contribuyan a mejorar la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, preservar la calidad de vida de los residentes".