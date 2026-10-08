El Consell de Mallorca urge una alternativa técnica para resolver los problemas de circulación del puente de Saridakis

El Consell de Mallorca urge una alternativa técnica para resolver los problemas de circulación del puentes de Saridakis - PSIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reclamado que, en el plazo máximo de un mes, se defina y publique una alternativa técnica adecuada para resolver la problemática de circulación que se da en el puente de la calle Joan Saridakis de Palma.

Es uno de los puntos de una moción defendida en el pleno de este jueves por el PSIB y que ha sido aprobada en su totalidad. Algunas cuestiones han recibido el visto bueno de todos los grupos políticos y otras han salido adelante, tras un primer empate, gracias al voto favorable del conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

Además de urgir una alternativa técnica y su correspondiente estimación presupuestaria y calendario de ejecución, el plenario ha instado al equipo de gobierno a revisar el programa de inspección, conservación y mantenimiento preventivo de los puentes y estructuras de la red viaria insular, especialmente los de mayor antigüedad y los situados sobre vías de alta capacidad.

En cuanto a la lanzadera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, la iniciativa reclama que se recupere como mínimo la frecuencia de 30 minutos y que se estudien mejoras del recorrido que reduzcan los transbordos y las distancias a pie.

Los socialistas han justificado la necesidad de adoptar estas medidas resolver una situación "insostenible" y que evidencia "una falta de gestión" por parte de la institución insular.