El Consell de Menorca prevé aprobar en octubre la limitación de vehículos para que esté en marcha en 2027

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MENORCA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca prevé llevar al pleno insular la limitación de la entrada de vehículos en la isla en octubre, para que entre en vigor en 2027.

Este jueves la institución insular y las cuatro principales compañías navieras que operan conexiones marítimas con la isla --Baleària, Trasmed, Trasmapi y Grandi Navi Veloci (GNV)-- han firmado este jueves un convenio de colaboración que permitirá el control y seguimiento del sistema de limitación de vehículos a partir de este verano.

Desde la administración insular han explicado que, gracias a este acuerdo, dispondrá de información estadística diaria relativa al transporte marítimo de vehículos con origen y/o destino en Menorca.

En concreto, han subrayado que las compañías facilitarán información agregada sobre los vehículos que entran y salen de la isla, con una estructura temporal diaria y diferenciando aspectos como la tipología de los vehículos y su vinculación con residentes, visitantes o empresas de alquiler.

"Esta información permitirá disponer de una base estadística precisa sobre la movilidad marítima y contribuirá a la planificación y el seguimiento de las medidas de regulación de la afluencia de vehículos", han indicado.

Del mismo modo, las navieras incorporarán, una vez finalizada la reserva de los billetes en su sitio web, un mensaje informativo visible sobre la comunicación de determinados datos relativos al transporte de vehículos al Consell Insular de Menorca.

El acuerdo ha sido presentado este jueves por el presidente insular, Adolfo Vilafranca, y el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, quien ha firmado los respectivos convenios con el delegado de Baleares de Baleària; Joan Serra; el director de Relaciones Institucionales de Trasmed, Miguel Pardo; el director comercial de GNV, Leonardo Asensio; el director general de Trasmapi, Rafael Cardona.

"Menorca es la primera isla en alcanzar un acuerdo de estas características", ha dicho el presidente, quien ha agradecido la colaboración de las navieras y ha remarcado que "el objetivo es compatibilizar la movilidad, la actividad económica y la protección de los valores ambientales de la isla, asegurando que Menorca continúe siendo un territorio referente en sostenibilidad y calidad de vida".

De esta manera, ha continuado, el Consell Insular tendrá desde este verano "una herramienta clave para garantizar que la regulación se desarrolle con datos actualizados, contrastados y adaptados a la realidad de la isla".

"Para este equipo de gobierno hay una cuestión muy importante: no queremos que los residentes se vean perjudicados. Es decir, la limitación afectará a los vehículos de fuera, no a los de los menorquines", ha añadido Vilafranca.

Del mismo modo, ha remarcado que próximamente se comenzarán a instalar cámaras en los puertos, empezando por el de Ciutadella. "Como hemos dicho siempre, la limitación de vehículos comienza esta temporada con acciones que ya están en marcha", ha concluido el presidente del Consell Insular de Menorca.