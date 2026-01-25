El Consell participará en la edición de un libro sobre el régimen jurídico de las entidades de colaboración urbanística

Grupo de Trabajo de la Fundación Democracia y Gobierno Local - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará en la edición de un libro sobre el régimen jurídico de las entidades de colaboración urbanística para agilizar la simplificación administrativa de licencias de obra.

En nota de prensa, el Consell ha informado que este mes de enero ha participado en el grupo de trabajo de la Fundación Democracia y Gobierno Local, donde la institución insular se ha comprometido a colaborar en la edición de un libro que profundiza en el régimen jurídico de las entidades de colaboración urbanística o entidades privadas de certificación urbanística (Epcus) de toda España.

Estas entidades tienen el objetivo de ayudar a la simplificación administrativa y reducir así la lista de espera en la concesión de licencias de obra por parte de los ayuntamientos.

En esta recopilación habrá un capítulo especialmente dedicado a Baleares donde se hablará específicamente de cada isla.

En la comunidad insular se encargan de hacer estos documentos entidades privadas de certificación urbanística.

Los ciudadanos, de manera voluntaria, pueden solicitar a estas entidades los informes de viabilidad urbanística que se deben presentar en los ayuntamientos para obtener la licencia de obra. De hecho, si se presenta este informe, la aprobación del ayuntamiento suele ser inmediata, por lo tanto, se agilizan los trámites legales para iniciar una obra.

Con el objetivo de informar mejor a la población, se quiere editar un libro en el que se resolverán dudas de tramitación en las distintas comunidades autónomas, lo cual ayudará a disminuir la cola de expedientes que tienen los ayuntamientos en CCAA como Baleares.

Estas reuniones se hacen para impulsar el compromiso del Consell con la simplificación administrativa. En este caso se hace para el sector del urbanismo, especialmente para agilizar los procedimientos de concesión de licencias de obras municipales. Esta iniciativa se suma a otras como la puesta en marcha del Registro de entidades privadas de certificación urbanística del Consell. Ahora mismo ya hay cuatro entidades autorizadas para llevar a cabo esta actividad.

La Fundación Democracia y Gobierno Local es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter técnico, que integra diferentes diputaciones provinciales y consejos insulares, como el de Mallorca. También se encarga de organizar la Conferencia de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consells, como la que el pasado mes de marzo se celebró en Mallorca y que clausuró el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Hace poco, la Fundación Democracia y Gobierno Local creó un grupo de trabajo para poner en común y analizar las diferentes normativas autonómicas que regulan las entidades de colaboración urbanística con los ayuntamientos en materia de licencias de construcción. En esta pasada reunión, se han discutido las especificidades burocráticas de cada territorio para obtener y gestionar estos permisos, así como la legislación que regula las entidades que los expiden.