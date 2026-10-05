El Consell publica tres guías prácticas para impulsar el comercio, los mercados y el producto local en los municipios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha publicado tres nuevas guías prácticas destinadas a ofrecer a los municipios herramientas y orientaciones técnicas para fortalecer, dinamizar y hacer más competitiva la actividad comercial y la economía local.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado la institución, que ha detallado que el material está orientado a los profesionales y técnicos municipales y se enfoca en el desarrollo económico, la modernización de las infraestructuras y la promoción del producto de proximidad.

Estas guías aportan conocimientos para el impulso de la digitalización del comercio, el marketing, la cooperación entre comercio y productores, las buenas prácticas para la promoción en línea y fuera de línea, la integración del producto local como elemento diferenciador, entre otros muchos conceptos.

La elaboración de estos recursos, coordinada a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, se ha enmarcado en el Consejo Asesor de Producto y Comercio de Mallorca (Capicma).

El proyecto es el resultado de un proceso de trabajo que ha incluido un total de nueve reuniones desde la constitución del Capicma, lideradas por el profesor de la Universidad de Girona Oriol Cesena, con más de 20 años de experiencia en proyectos comerciales.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, junto al director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, han presentado este material este lunes en una reunión de trabajo con los regidores de Comercio y Promoción Económica de los ayuntamientos mallorquines.

Amate ha destacado "el gran trabajo que se ha realizado estos últimos años en materia de comercio con los Ayuntamientos", para ofrecerles herramientas e instrumentos prácticos que les ayuden a gestionar, modernizar y afrontar los retos de un sector estratégico en la economía de Mallorca.

Asimismo, ha aseverado que este material técnico permite que los representantes municipales dispongan de una "visión más amplia y transversal".

Las tres guías buscan proporcionar a los municipios herramientas prácticas, aplicables y adaptables a sus diferentes realidades territoriales, "que les ayuden a impulsar y fortalecer los distintos ámbitos de la actividad comercial y económica local".

En este sentido, la guía de impulso al comercio está centrada en ofrecer herramientas y orientaciones a los municipios para dinamizar, dar visibilidad y hacer más competitivo el comercio local, así como favorecer su adaptación a los nuevos retos del mercado.

La guía de mercados pretende proporcionar herramientas prácticas para fortalecer y dinamizar los mercados de Mallorca y mejorar su capacidad de atracción, su visibilidad y su función como espacios de actividad económica y vida urbana.

Por último, la guía de producto local está diseñada para facilitar a los ayuntamientos pautas que permitan poner en valor el producto local, así como favorecer su promoción, visibilidad y la conexión directa con los consumidores finales.