El Consell reconoce a cuatro entidades por su labor de conservación en la Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, entrega el reconocimiento a la Cooperativa Tramuntana Viva, de Banyalbufar. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado un reconocimiento a cuatro entidades por su labor de conservación del paisaje de la Serra de Tramuntana, fruto de la iniciativa 'La Serra té nom', con la que pretende escuchar y conocer el trabajo de personas y entidades que contribuyen a conservar el paisaje cultural declarado patrimonio mundial por la Unesco.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha entregado los primeros reconocimientos a la Asociación Cultural Al Rum, la Asociación de Voluntarios del Castillo de Alaró, la Cooperativa Agrícola de Andratx y la Cooperativa Tramuntana Viva.

Durante los encuentros con las entidades, Fuster ha conocido los proyectos, visitado los espacios donde desarrollan su actividad y escuchado los retos a los que se enfrentan las personas físicas y jurídicas de la Serra.

'La Serra té nom' traslada los reconocimientos a los espacios de las entidades. Fuster ha explicado que esta iniciativa pretende "poner rostro" a quienes cuidan de los paisajes de la Serra de Tramuntana y "conseguir que su trabajo sea más conocido y reconocido".

Además, busca dar continuidad a estos encuentros con nuevas acciones de divulgación y promoción que permitan dar a conocer las actividades de las entidades y acercarlas a la ciudadanía.

Después de estas primera visitas, el Consell de Mallorca continuará el recorrido por los demás municipios de la Serra para reconocer iniciativas vinculadas al patrimonio, la cultura, la ganadería, los oficios tradicionales y la producción local.

PRIMERAS ENTIDADES RECONOCIDAS

La Asociación Cultural Al Rum, de Alaró, se fundó el año 2006. Trabaja para recuperar, proteger y divulgar el patrimonio histórico y cultural del municipio.

Entre sus actuaciones destaca el impulso de la recuperación de Sa Bastida y la promoción de trabajos arqueológicos y de restauración del Archivo Sampol de Son Curt, que conserva documentación histórica del municipio.

La Asociación de Voluntarios del Castillo de Alaró está formada por voluntarios que dedican su tiempo a la conservación y mantenimiento de la fortificación, uno de los principales elementos patrimoniales de la Serra.

Su labor incluye actuaciones de recuperación de elementos del conjunto histórico, como la restauración de las puertas del oratorio de la Mare de Déu del Refugi. La entidad colabora con otras asociaciones e instituciones para preservar este espacio.

Asimismo, la Cooperativa Agrícola de Andratx apoya a los pequeños agricultores y ganaderos del municipio y promueve la comercialización de productos de proximidad, variedades tradicionales y productos ecológicos. También desarrolla proyectos para mantener la ganadería y los pastos, una actividad que ayuda a conservar el paisaje y reducir el riesgo de incendios forestales.

Finalmente, la Cooperativa Tramuntana Viva, de Banyalbufar, fue creada hace unos ocho años con el objetivo de recuperar el cultivo de la variedad de uva malvasía y evitar el abandono de las pequeñas fincas agrícolas de la Serra.

Estas fincas, caracterizadas por los bancales de piedra en seco y canalizaciones hidráulicas, forman parte del paisaje tradicional de Banyalbufar, pero presentan dificultades de gestión y viabilidad económica.

La cooperativa trabaja para mantener su actividad mediante una gestión conjunta, comercializa vino de malvasía y está impulsando la comercialización de aceite con denominación de origen Mallorca. Además, ofrece experiencias culturales y de enoturismo.