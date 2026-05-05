La consellera de Bienestar Social tilda de "chapuza" la política sociosanitaria en Menorca del Govern del Pacte

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha calificado de "chapuza" la política sociosanitaria en Menorca durante los ocho años del Govern del Pacte presidido Francina Armengol.

La responsable autonómica ha respondido de este modo a la pregunta formulada durante el pleno del Parlament de este martes por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha criticado la falta de análisis del plan de infraestructuras sociosanitarias presentado el 13 de febrero. "Se ha entregado tarde y mal", ha manifestado.

Fernández ha destacado que el plan "se ha realizado desde el máximo rigor y priorizando la cobertura con relación a la demanda y a la población dependiente y teniendo en cuenta también las necesidades de los nuevos perfiles".

La consellera ha aprovechado su turno de palabra para criticar la gestión durante los ocho años del Pacte, lamentando que "sólo fueron capaces de finalizar una residencia en Menorca".

Asimismo, ha remarcado que, mientras tanto, Més per Menorca gobernaba en el Consell de Menorca y, pese a tener representación en el Parlament "fueron incapaces de decir nada".

"Los proyectos sociosanitarios en Menorca del Francina Armengol supusieron un sobrecoste de 11 millones de euros y ustedes siguieron callados", ha manifestado. "No me parece justo para los menorquines que en ocho años tan sólo se incrementase un 3,5% el precio de la plaza en la residencia y nada el precio de la plaza del centro de día mientras ustedes seguían callados", ha añadido.

En este contexto, Fernández ha destacado que "el Govern ha aumentado en un 28% el precio en residencia y un 21% el precio en centro de día".

Por otro lado, ha criticado que "jugaron con las expectativas de muchas personas prometiendo en el año 2021 la primera residencia para personas con discapacidad física y mental en Menorca sin tener solar, sin proyecto y sin tener financiación". "Será este Govern el que la haga realidad a través de este plan que tanto critican", ha dicho.

La consellera ha recriminado a Gomila que sean "incapaces de reivindicar y exigir al Gobierno central que pague lo que corresponde a dependencia porque le recuerdo que el Ejecutivo debería estar pagando el 50 por ciento del coste de la dependencia y no está financiando ni el 20 por ciento". "Son incapaces de alzar la voz cuando somos la comunidad peor financiada", ha insistido.

"Ni este Govern ni el Consell de Menorca vamos a repetir su nefasto modelo de gestión, seremos siempre rigurosos y justos con los menorquines garantizando siempre la atención y la calidad asistencial de los recursos que se pongan en marcha", ha zanjado.