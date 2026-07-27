La consellera de Salud visita la nueva sala blanca del Hospital Mateu Orfila

MENORCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, acompañada por el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, ha visitado este lunes la nueva sala blanca del Servicio de Farmacia del Hospital Mateu Orfila, una infraestructura estratégica que refuerza la seguridad de los procesos asistenciales y supone un paso más en el proceso de modernización tecnológica y mejora de las instalaciones del centro hospitalario.

La sala blanca es un espacio diseñado especialmente para garantizar las condiciones óptimas en la preparación de medicamentos estériles. Constituye un entorno con un elevado nivel de control ambiental, en el que se monitorizan de forma permanente parámetros como la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la presión entre espacios y el control microbiológico, con el objetivo de asegurar los máximos estándares de calidad y seguridad en la elaboración de los tratamientos.

La infraestructura, que se puso en funcionamiento el pasado mes de junio, permite preparar medicamentos que requieren condiciones especiales de esterilidad, como tratamientos oncológicos, nutriciones parenterales, medicación intravenosa y otras preparaciones individualizadas. Esta incorporación representa una mejora sustancial respecto a la situación anterior, puesto que amplía el control ambiental en todo el espacio de trabajo y refuerza la protección tanto de los pacientes como de los profesionales que intervienen en estos procesos.

La construcción de la sala blanca ha supuesto una inversión que ronda los 450.000 euros y da respuesta a una necesidad que los profesionales del servicio reivindicaban desde hacía años para adaptar las instalaciones a los requerimientos de calidad y seguridad.

Durante la visita, la consellera ha destacado que esta nueva infraestructura refleja el compromiso del Govern con la innovación y la mejora continua de la sanidad pública. "Modernizar los hospitales no es solo renovar equipamientos, sino crear espacios más seguros, eficientes y preparados para ofrecer las mejores prestaciones a los ciudadanos y facilitar el trabajo de los profesionales", ha dicho antes de remarcar que "las inversiones en infraestructuras y tecnología son esenciales para seguir avanzando hacia una asistencia de mayor calidad y mayor capacidad resolutiva".

García ha añadido que la nueva sala blanca se enmarca en el conjunto de actuaciones desarrolladas en el Mateu Orfila durante los años 2024 y 2025, período en el que el centro ha destinado cerca de cinco millones de euros en inversiones. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la renovación integral de los equipos de radiodiagnóstico, la incorporación de nuevos equipos de rayos X, ecógrafos de última generación, tecnología para los servicios de Oftalmología, Neumología, Urología y Urgencias, la renovación de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos y la incorporación de equipamientos para áreas asistenciales y quirúrgicas.