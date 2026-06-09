La Conselleria de Trabajo entrega más de 150 cubrenucas para proteger a trabajadores ante el calor

La Conselleria de Trabajo entrega 152 cubrenucas a constructores para proteger a trabajadores ante el calor. - CAIB

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha entregado a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) 152 cubrenucas a la Asociación de Constructores de Baleares para proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, este accesorio, diseñado para proteger de la radiación solar y aliviar el calor, se suma a los 2.200 que la asociación repartirá durante las visitas de asesoramiento en obras de construcción.

Asimismo, el Ibassal trabaja con CCOO en la elaboración de un plan de colaboración que incluya medidas preventivas para los profesionales del aeropuerto de Palma.

La entrega de estos materiales forma parte de la campaña del Govern para proteger a trabajadores, empresas y ciudadanía frente a las altas temperaturas.

La campaña publicitaria también se ha puesto en marcha en autobuses del TIB, en colaboración con el Consorcio de Transportes de Mallorca. En total, estará presente en 12 vehículos interurbanos de la isla y se ha iniciado un mes antes que en 2025.