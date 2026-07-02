Las consellerias de Educación y Trabajo refuerzan la formación profesional dirigida a trabajadores

Educación y el SOIB integrarán la formación profesional para trabajadores de Baleares en un modelo coordinado - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, han firmado un convenio de colaboración para reforzar la formación profesional dirigida a las personas trabajadoras

El objetivo es mejorar la cualificación profesional, adaptar la oferta a las necesidades del mercado laboral y reforzar la inserción laboral.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, el nuevo marco regulará la coordinación entre ambas administraciones para la planificación, gestión y desarrollo de la formación profesional destinada a trabajadores, tanto la impartida por el SOIB como la desarrollada por los centros educativos públicos.

El sistema integrado de formación profesional estará orientado a mejorar las competencias profesionales y responder a las necesidades del tejido productivo. Además, garantizará la continuidad de la oferta formativa que el SOIB desarrolla en el IES Blanca Dona, en Eivissa; el Centre de la Mar, en Menorca, y el CIFP l'Embat, en Mallorca.

Asimismo, el convenio establece la planificación conjunta de la oferta formativa mediante resoluciones anuales, la coordinación de las becas y ayudas al alumnado y la distribución de funciones y recursos entre ambas administraciones para prestar un servicio más eficiente.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y contará con una comisión de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el desarrollo de las actuaciones previstas.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha destacado que el convenio permitirá gestionar de forma unificada las certificaciones profesionales del SOIB y la formación profesional impartida por los centros educativos, combinando la experiencia del servicio de empleo en la detección de las necesidades formativas de las personas trabajadoras con la gestión de los grados de Formación Profesional desarrollada por la Conselleria.

Vera también ha señalado que el impulso de la formación profesional es una forma de reducir el abandono escolar y contribuir a la cualificación del tejido productivo de Baleares.

Por su parte, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha subrayado que el convenio pone en valor la formación profesional para el empleo y permitirá dotar de mayor estabilidad a la red de entidades colaboradoras y a los tres centros del SOIB en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Según ha indicado, la coordinación entre ambas administraciones también facilitará una mayor agilidad en la organización de los cursos y en la gestión del profesorado.