El Conservatorio Superior de Música acoge una nueva cita del programa Excellentia con el timbalista Raymond Curfs

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) acoge este este lunes y martes una nueva cita del programa Excellentia que contará con la participación del timbalista internacional Raymond Curfs, actual timbal titular de la 'Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks'.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa, durante las sesiones Curfs comparte, tanto con los estudiantes como con el público asistente, su experiencia internacional y su visión artística sobre aspectos como el sonido en los timbales, la técnica, la interpretación, la preparación mental y la actitud profesional.

Concretamente, el trabajo combina clases individuales y colectivas, con especial atención al repertorio orquestal y a la preparación de audiciones. La asistencia a estas clases magistrales es gratuita y abierta al público y se realizan este lunes y martes de 09.30 a 14.30 horas.

Desde la Conselleria han destacado que Raymond Curfs se formó en Maastricht, Colonia y Berlín. Tras una trayectoria en orquestas como la Orquesta del Norte de los Países Bajos, el Teatro Municipal de Bielefeld y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, en 1999 fue nombrado timbal solista de la Orquesta Estatal de Baviera y, posteriormente, de la 'Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks'.

Curfs ha mantenido una estrecha vinculación artística con Claudio Abbado, con quien colaboró en la Orquesta del Festival de Lucerna, y también ha formado parte de la Mahler Chamber Orchestra. En el ámbito docente, es profesor en la Hochschule für Musik und Theater München y en el Conservatorium Maastricht.

Con iniciativas como Excellentia, la Conselleria y el Conservatorio reafirman su compromiso con la formación de excelencia, la internacionalización y el acercamiento de grandes figuras del panorama musical mundial al alumnado y al público de las Illes Balears.