El Consolat de Mar cuelga una bandera de España en apoyo a la selección

Imagen del Consolat de Mar con la bandera española - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consolat de Mar, la sede oficial del Govern balear, luce desde miércoles en su fachada principal una bandera de España con el objetivo de visibilizar el apoyo de la Comunidad Autónoma a la selección española de fútbol ante la final del Mundial que se celebrará el domingo y en la que el combinado nacional se enfrentará a Argentina.

Con este gesto, el Ejecutivo balear quiere trasladar el apoyo de los ciudadanos de Baleares al conjunto nacional de cara al partido de este fin de semana.

La enseña presidirá la fachada del Consolat de Mar durante estos días previos al encuentro para que todos los ciudadanos y visitantes puedan sumarse a este "ambiente de ilusión y apoyo" a los jugadores de la selección en su camino hacia el título mundial.