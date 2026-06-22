El Consolat y sedes de consellerias lucen la bandera arcoiris por el Día del Orgullo LGTBI

Archivo - Fachada del Consolat de Mar y diferentes consellerias lucen la bandera arcoiris por la celebración del Día del Orgullo LGTBI.
Archivo - Fachada del Consolat de Mar y diferentes consellerias lucen la bandera arcoiris por la celebración del Día del Orgullo LGTBI. - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 22 junio 2026 13:45
Seguir en

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consolat de Mar y los edificios de las consellerias mostrarán durante toda la semana la bandera LGTBI.

De esta manera, el Govern se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar el 28 de junio.

Con la colocación de la bandera, el ejecutivo autonómico reivindica los derechos de las personas de este colectivo y muestra su compromiso con la sensibilización y la no discriminación de las personas LGTBI.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado