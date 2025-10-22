El Consorcio de Transportes de Mallorca inicia una campaña donde usuarios del TIB cuentan sus experiencias

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Mallorca pone en marcha la campaña 'Gente de TIB' en redes sociales, con el mensaje 'Todos conectamos con el TIB', que tiene como protagonistas a diferentes usuarios de la red con el fin de compartir sus experiencias en el transporte público.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, cada vez son más los usuarios que eligen el autobús, tren y metro del TIB. El objetivo de la campaña es compartir las diferentes formas de conectar con la red TIB a través de testimonios.

Así, 'Todos conectamos con el TIB' resume las experiencias de todos los usuarios que han participado en la campaña. Bernat, jubilado, uno de los testimonios, explica que viajar por la red TIB le posibilita moverse por la isla y que llega a su destino "sin tener que conducir"

Joan Munar, atleta paralímpico con discapacidad visual, es otro de los protagonistas y explica que para ellos es "cómodo y seguro". Por otro lado, Marga explica su experiencia como conductora de TIB y asegura que con el tiempo "conoce a todos los pasajeros".

La campaña está formada por una serie de vídeos, en los que cada uno explica su experiencia. Se difundirán principalmente a través de las redes sociales y en soportes gráficos en la red de transporte público de Mallorca.