Constatan directrices políticas en ayuntamientos para no reforzar la atención a migrantes en la regularización

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red por la Inclusión EAPN Baleares ha detectado y rechazado directrices políticas en ayuntamientos del archipiélago para frenar los refuerzos de personas en los servicios sociales que están atendiendo a migrantes en la tramitación de certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria.

Las entidades de la red han emitido un decálogo en el que, al mismo tiempo, exigen a las administraciones públicas que desplieguen los recursos que sean necesarios para hacer que este proceso llegue a todos y que se haga de la manera más eficiente posible y siempre garantizando la atención presencial.

En la misma línea, rechazan argumentos falaces y criminalizadores que están difundiendo en contra del proceso algunas instituciones y partidos políticos, al tiempo que dan la bienvenida a críticas constructivas orientadas a mejorar el proceso.

EAPN ha pedido también al Ministerio de Inclusión el lanzamiento inmediato de una campaña para hacer llegar toda la información, real y actualizada, a todas las personas que se puedan acoger.

También han reclamado a que las oficinas municipales faciliten toda la información y asesoramiento a las personas migrantes. La red también recomienda a las personas potencialmente beneficiarias y a las entidades que las acompañan que solo se informen a través de las fuentes oficiales, al tiempo que han condenado actitudes lamentables "de aquellos que quieren sacar provecho de este proceso ofreciendo servicios a precios abusivos e inaceptables".