Constituyen la mesa negociadora del convenio colectivo de la sanidad privada en Baleares

Archivo - Un médico consulta un dispositivo móvil - WESTEND61 - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mesa negociadora del convenio colectivo de los establecimientos sanitarios de hospitalización, consulta y asistencia de la sanidad privada de Baleares se ha constituido formalmente este viernes, según ha informado el sindicato CCOO.

En un comunicado, CCOO ha recordado que denunció el convenio de forma exclusiva el pasado 14 de noviembre de 2025 al encontrarse próximo a la finalización de su vigencia a finales de año y ante la opción de prorrogarlo sin incorporar mejoras en las condiciones laborales, opción que se consideró "inaceptable".

Con la constitución de la mesa negociadora, CCOO ha reafirmado su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales dignas, que pasan necesariamente por subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo, la mejora de las jornadas, la estabilidad en el empleo y el reconocimiento del esfuerzo diario de los más de 5.000 trabajadores en el archipiélago.

El sindicato ha expresado su confianza en que la parte empresarial sea consciente de la situación difícil que viven los trabajadores de Baleares y comparta los beneficios económicos que obtiene el sector.