Consumo recomienda reclamar por escrito el dinero de las entradas tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival

Fotografía de una edición del Reggaeton Beach Festival - FIRA ALACANT

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha recomendado a las personas afectadas por la cancelación del Reggaeton Beach Festival que soliciten cuanto antes y por escrito la devolución del importe de las entradas tanto a la empresa organizadora, como a la plataforma de venta.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el organismo aconseja conservar toda la documentación relacionada con la compra, como las entradas, los correos electrónicos de confirmación y los justificantes de pago, con el fin de facilitar una eventual reclamación.

Asimismo, recomienda consultar periódicamente los canales oficiales del festival para conocer posibles novedades sobre el procedimiento de devolución. En los casos en que el pago se haya realizado con tarjeta bancaria, Consumo aconseja contactar lo antes posible con la entidad financiera para solicitar la reversión del cargo por tratarse de un servicio no prestado.

Si transcurrido un mes la empresa no responde o la solución ofrecida no resulta satisfactoria, las personas afectadas podrán presentar una reclamación ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo.

El organismo ha recordado además que las hojas oficiales de reclamación están disponibles en el Portal del Consumidor del Govern y pueden presentarse en las oficinas de atención a la ciudadanía de cualquier administración pública o por vía telemática, siguiendo las indicaciones recogidas en dicho portal.

Por último, Consumo ha advertido de que, en el supuesto de que la empresa organizadora sea declarada en concurso de acreedores, los afectados podrán reclamar el importe correspondiente dentro de este procedimiento, de acuerdo con las instrucciones que establezca el administrador concursal.