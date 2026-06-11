Continúa el desalojo de varias personas confinadas en sus viviendas en el edificio incendiado en Magaluf

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de Mallorca continúan con las labores para desalojar a varias personas que permanecen en los balcones de sus viviendas en el edificio que ha sufrido un incendio este jueves en Magaluf.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado que han sido evacuadas varias personas, pero que todavía quedan otras refugiadas en sus balcones, cuyas vidas no corren peligro.

Asimismo, los efectivos de los bomberos continúan refrescando el edificio, situado en el número 18 de la calle Martí Ros García.

El incendio se ha originado en la tercera planta y ha provocado dos muertos y 24 heridos, uno de ellos en estado crítico en el Hospital Universitario Son Espases.

El alcalde ha explicado las dos personas que han muerto eran residentes del municipio y vivían en la novena planta del edificio. Según las primeras hipótesis, han sido intoxicadas por humo al tratar de bajar por las escaleras que, en palabras del alcalde, "se han convertido en una chimenea".

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego "muy violento". El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que ha hecho efecto chimenea y se ha elevado por todo el edificio.

Las personas confinadas, ha indicado, están ahora seguras en sus domicilios y podrán salir cuando los efectivos terminen de ventilar el inmueble, momento en que serán atendidas en el hospital de campaña que se ha instalado.

El jefe operativo de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonín, ha explicado que el incendio ha roto ventanas y una puerta, de modo que el humo se ha propagado muy rápido por la escalera, entrando en las viviendas.

Esto ha provocado nueve personas heridas leves por inhalación de humo y otras tres víctimas graves, dos de ellas son las que han fallecido y la tercera es la que está ingresada en Son Espases.

Tanto Bonín como el alcalde del municipio han incidido en la importancia de tratar de refugiarse en un lugar seguro cuando se produce un incendio de estas características. "Lo que se tiene que intentar es ir a punto de la vivienda donde al incendio le costará llegar, si puede ser un punto exterior mejor y, sobre todo, no salir por la escalera", ha explicado el jefe operativo.

DOS DÍAS DE LUTO

El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial por el grave incendio. El luto oficial ya ha comenzado y se mantendrá durante dos días.

El Consistorio ha expresado su "profundo dolor" por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por el incendio.

El alcalde ha agradecido la labor y rápida actuación de todos los efectivos implicados, así como el apoyo del Consell de Mallorca, del Govern y de la Delegación del Gobierno.

Igualmente, ha explicado las causas del incendio están siendo investigadas por la Guardia Civil y que los técnicos valorarán la situación del edificio.

Los Servicios Sociales municipales y el área de Turismo trabajan desde primera hora para atender las necesidades de los afectados y gestionar soluciones de realojo para las personas que no pueden regresar a sus viviendas.

Amengual ha indicado que están en contacto con hoteles de la zona, que están ofreciendo habitaciones para los afectados, aunque todavía se desconoce si todos tendrán que abandonar sus viviendas y por cuanto tiempo.

Hasta el lugar se han desplazado también el conseller de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Precisamente, la consellera ha trasladado el pésame y el apoyo del Govern y ha hecho un llamamiento a ser prudentes hasta que se conozcan las causas y alcance del incendio.

El aviso ha llegado a Emergencias sobre las 05.20, ha explicado, y se ha movilizado tanto bomberos como el SAMU 061.

También ha incidido en que la importancia de la prevención en situaciones de estas características. "No sabemos si se podrían haber salvado las víctimas, pero hay que hacer mucha pedagogía", ha señalado.