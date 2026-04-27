Continúa la huelga en el CEIP Son Pisà a la espera de una reunión con Educación esta tarde

Pancarta en el CEIP Son Pisà en el cuarto día de huelga por la incorporación del docente condenado por acoso - APIMA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el CEIP Son Pisà iniciada el pasado miércoles por la incorporación de un profesor condenado por acoso a un exalumno ha continuado este lunes, a la espera de reunirse con la Conselleria de Educación y Universidades a las 16.00 horas.

La portavoz de la Apima del colegio, Verónica Fillol, ha explicado que la participación en el cuarto día de protestas se mantiene en el 60 por ciento de los 500 alumnos del centro puesto que, ha indicado en declaraciones a Europa Press, "las familias no quieren llevar a sus hijos a clase".

Asimismo, esta mañana han colgado carteles por el barrio en los que se puede leer 'CEIP Son Pisà unit. Per una escola segura', 'Si ellos no están seguros, nosotros no estamos tranquilos' o 'El problema existe, hay que actuar'.

También han colocado en la fachada del centro la pancarta 'Els nins i les nines primer, sempre' que el CEIP M. Antònia Salvà de Son Sardina mantuvo los 11 días de huelga con motivo de la incorporación del mismo docente en octubre de 2025.