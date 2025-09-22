Continúa el IG0 por lluvias y tormentas en todas las islas

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Índice de Gravedad 0 (IG0) continúa este lunes en todas las islas por lluvias y tormentas, si bien se ha desactivado la alerta por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera.
Así lo ha indicado el Servicio de Emergencias 112 que ha actualizado las alertas por meteorología adversa en la comunidad y ha recomendado a los ciudadanos seguir los consejos de autoprotección.
Cabe recordar que el IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.