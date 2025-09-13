Continúa ingresado en la UCI el joven de 17 años atropellado en la carretera entre Bunyola y Marratxí

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven de 17 años que ha resultado herido grave esta madrugada tras ser atropellado por un camión en la carretera entre Bunyola y Marratxí continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases.

El accidente ha ocurrido sobre las 05.30 horas de este sábado en un cruce situado en el kilómetro 3 de la Ma-2040 cuando el joven, que deambulaba por la acera, ha sido golpeado por el retrovisor de un camión.

Según la información del SAMU 061, el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece en estado grave.