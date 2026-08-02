Controlado un incendio en una planta de residuos en Porreres

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PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando para extinguir un incendio originado esta madrugada en la planta de residuos de Mac Insular en el municipio de Porreres.

El fuego se ha declarado a las 02.00 horas de este domingo por causas que todavía se desconocen y a las 11.00 horas ya se encuentra controlado.

Según la información del cuerpo de bomberos, se han desplazado hasta la planta de residuos para apagar el fuego efectivos de los parques de Llucmajor y Felanitx.