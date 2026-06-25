Controlado un incendio en una vivienda de la Vileta con una mujer intoxicada

Archivo - El vehículo de los Bomberos de Palma.- AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Palma han logrado controlar un incendio que se ha declarado en una vivienda de la Vileta, en el que una mujer ha resultado intoxicada.

El aviso del incidente se ha recibido sobre las 09.30 horas de este jueves en un inmueble situado en la plaza de Tarent. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Palma y de la Policía Local, según han informado el Ayuntamiento de Palma y el servicio de Emergencias 112.

En concreto, el fuego se ha originado en una vivienda situada en la tercera planta de un edificio de planta baja más tres alturas. Una mujer ha sido evacuada y atendida por los servicios de emergencia al presentar síntomas de intoxicación por humo, tras lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases.

Los Bomberos han señalado que no ha sido necesario realizar nuevas evacuaciones, ya que el resto de residentes había abandonado el inmueble antes de su llegada.