Controlado de nuevo el incendio declarado en una nave industrial de Sant Antoni tras reavivarse las llamas - CAIB

EIVISSA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en una nave del polígono industrial de Montecristo, en Sant Antoni, ha quedado controlado este viernes a las 01.37 horas, aunque los bomberos han tenido que regresar después al lugar al reavivarse las llamas.

Según ha informado el Consell d'Eivissa, en un primer momento el servicio se ha dado por finalizado a las 06.30 horas, pero sobre esa hora los efectivos han tenido que regresar porque el fuego se había reavivado, aunque ya ha quedado de nuevo controlado.

De este modo, los Bomberos d'Eivissa han podido regresar al Parque Insular sobre las 08.15 horas.

Las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, se declararon este jueves sobre las 19.15 horas, según informaron fuentes de los servicios de emergencias.

Efectivos de los Bomberos de Eivissa y del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se desplazaron hasta el lugar para tratar de sofocarlas.