El convenio de comercio se cerrará con una subida salarial "importante" y protegerá a Baleares frente al acuerdo estatal

Patronales y sindicatos, reunidos en la mesa negociadora del convenio colectivo de comercio de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo convenio colectivo de comercio se cerrará este viernes con una subida salarial "muy importante", probablemente cercana al 14%, y con medidas para proteger a Baleares frente a los efectos contemplados en el acuerdo estatal que permite la salida de las grandes marcas de moda.

Las patronales y los sindicatos se han reunido esta mañana en la sede de Afedeco para tratar de cerrar el acuerdo en los términos fijados en una mesa técnica celebrada el jueves.

Según ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT Baleares, José García Relucio, el acuerdo que se prevé ratificar este viernes contempla una subida salarial "muy importante" y que satisface las pretensiones de los trabajadores.

"Hasta el rabo todo es toro y vamos a esperar a que se avance en la reunión de hoy, pero no creo que haya problema en ratificar el acuerdo de la mesa técnica de ayer, con condiciones muy beneficiosas para los trabajadores y las empresas", ha subrayado.

El incremento salarial, ha asegurado el sindicalista en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en la reunión, "superará ampliamente los dos dígitos".

A finales del pasado marzo las patronales pusieron sobre la mesa una subida del 9% en tres años, lejos de las pretensiones del 17% de UGT --el sindicato mayoritario en el sector-- y del 21% de CCOO y USO. La cifra, a falta de que se confirme en la reunión de este viernes, podría alrededor del 14% en cuatro años.

BLINDAJE ANTE EL ACUERDO ESTATAL El acuerdo para renovar el convenio autonómico del comercio, ha explicado Relucio, llega después de una "negociación exprés" motivada por el acuerdo estatal pactado entre CCOO, Fetico y la patronal Arte.

Este, según ha venido denunciando públicamente UGT, permite la salida de los convenios autonómicos de las grandes marcas de moda y podría provocar que sus trabajadores vieran rebajadas sus nóminas de los 21.000 euros anuales a los 18.000.

El acuerdo al que prevén llegar este viernes, ha asegurado Relucio, contempla una cláusula para que el convenio balear "prevalezca sobre cualquier otro que se firme con posterioridad".

"Está perfectamente regulado para que este acuerdo estatal no nos incida negativamente", ha afirmado.