El convento de franciscanas de Santa Eugènia reabre como espacio de vivienda supervisada con nueve plazas concertadas

El convento de las franciscanas de Santa Eugènia reabre como espacio de vivienda supervisada con nueve plazas concertadas. - MATER

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El convento de las franciscanas Hijas de la Misericordia de Santa Eugènia ha reabierto sus puertas como un espacio de vivienda supervisada, que contará con nueve plazas concertadas con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según ha informado este viernes la institución insular en un comunicado, el nuevo centro dispone de tres estudios de vivienda supervisada y de un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual.

Este viernes ha tenido lugar el acto de inauguración del nuevo espacio, en el que se ha puesto en valor que el convento, fundado en 1857, vuelve a abrirse a los vecinos de la localidad.

El acto ha comenzado con un gesto simbólico de la religiosa María Adrover, quien ha reabierto la puerta del antiguo convento y ha entregado la llave a una persona usuaria de la organización Mater, impulsora del proyecto, simbolizando así el paso de una etapa a otra. La inauguración también ha concluido con la plantación simbólica de una planta en el recinto.

El Consell de Mallorca ha destacado que situar viviendas supervisadas dentro de los municipios, como ocurre en Santa Eugènia, permite descentralizar servicios que tradicionalmente se concentraban en Palma.

Este centro se enmarca en el plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad impulsado por el Consell, que prevé crear 137 nuevas plazas en 2026 con una inversión global de 3,7 millones de euros.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado las 540 plazas que el Consell tiene concertadas con la organización Mater. "Esta vivienda representa un modelo de atención con recursos pequeños, humanos e integrados dentro de los pueblos, que permiten que las personas con discapacidad desarrollen su proyecto de vida con autonomía, acompañamiento y arraigo en la comunidad", ha concluido.