Convocan una concentración contra los desahucios y la "limpieza social" en Son Bordoy este domingo en Palma

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda digna - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado una concentración este domingo (12.00 horas) en la plaza de España de Palma en contra de los desahucios institucionales y la "limpieza social" que, a su entender, está llevando a cabo el Ayuntamiento en Son Bordoy.

Los organizadores de la protesta, bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', denuncian la situación de emergencia habitacional, que califican de socialmente insostenible, y "la actitud cómplice y expulsora" de las instituciones.

En un comunicado, la PAH Mallorca ha acusado al Ayuntamiento y al Govern de "favorecer y ejecutar" desahucios de centenares de personas "sin ofrecer ninguna alternativa habitacional".

En concreto, han hecho referencia al desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, una "tragedia institucional" a la que, han advertido, se suman decenas de desahucios invisibles que vive la ciudad cada la semana por la finalización de contratos de alquiler y la falta de información sobre los derechos de los inquilinos.

Desde la plataforma han reprobado la "perversa estrategia" de Cort, señalando que "expulsa a las personas de sus casas o de los edificios en los que malviven, abocándolas a la intemperie sin ninguna red de apoyo y, después, cuando estas personas no tienen más otra opción que agruparse en asentamientos para poder sobrevivir, los acusan de crear campamentos ilegales".

"Es la misma administración la que ha empeorado drásticamente una situación que ya era precaria antes de los desahucios y ahora tiene el cinismo de criminalizar las víctimas por un problema que ella misma ha creado y tolerado", han criticado.

La concentración también responde al "acoso constante" sobre las 180 personas que viven en determinadas zonas de Son Bordoy, en "casas más que dignas". Según la PAH, el Ayuntamiento "ha etiquetado estos hogares como infraviviendas para justificar su derribo".

En este sentido, han acusado al Consistorio de querer hacer "una limpieza social disfrazada de urbanismo" y han criticado que se hayan cedido los terrenos a una promotora para hacer viviendas a precio limitado y precio libre, "pero nunca social".

Así, han recordado al Govern y al Ayuntamiento que el acceso a una vivienda digna no es un lujo, sino un derecho fundamental. "La administración pública tiene el deber legal y moral de no dejar a absolutamente nadie en la calle", han concluido.

Con todo, han exigido la paralización inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional, que se respeten las viviendas actuales de las familias de Son Bordoy y se aplique "estrictamente" la ley de vivienda

A la concentración se han adherido otras organizaciones, como Attac Mallorca, Consubal, CCOO, UGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Mallorca per Palestina, Fridays for Future, Menys Turisme, Més Vida, Plataforma contra la ampliación del aeropuerto, Palma XXI, Podemos y MÉS per Palma.