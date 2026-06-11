Convocan una concentración en la plaza de Cort en contra de la gestión del desalojo de la antigua prisión de Palma

Desalojo de la antigua prisión de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Palma ha convocado una concentración este viernes para protestar contra el desalojo de la antigua prisión de Palma, ejecutado este miércoles.

La concentración tendrá lugar este viernes a las 19.00 horas en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento, según ha informado el sindicato en redes sociales.

Para esta organización, el desalojo de los residentes que permanecían en la antigua prisión supone "un ataque a la clase trabajadora más desposeída de la ciudad". "No permaneceremos callados", ha remarcado.

Asimismo, desde el sindicato han lamentado que las personas fueron desalojadas "sin previo aviso y sin alternativa residencial real", y que solo se les ofreció pasar dos noches de alojamiento en casetas prefabricadas en el Parque Central de Bomberos.

Con todo, han hecho un llamamiento a participar este viernes en la concentración para rechazar la "gestión de la miseria" que ha hecho el Ayuntamiento y a "extender la solidaridad de clase" aportando recogida de material.

La administración municipal llegó a contabilizar a 226 personas residiendo en la antigua prisión que fueron abandonándola de forma progresiva y voluntaria hasta que tan solo quedaban las 51 que han sido desalojadas este miércoles.